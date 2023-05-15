Trabzonspor için bir sezona bedel maç!

Süper Lig'de zirve yarışına erken havlu atan Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasına ekstra motivasyonla hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için bir sezona bedel maç!
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15 Mayıs 2023 12:56
Zirve yarışında havlu atan Trabzonspor, perşembe günü Kadıköy'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor.

Bordo-mavililer her ne kadar ligde iddiasız olsa da bu karşılaşmayı kazanıp sarı-lacivertli rakibi karşısında deplasmandaki şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 25 Süper Lig maçını da kazanamamıştı (12B/13M). Bu şanssızlığa son vermek isteyen Trabzonsporlu futbolcular zorlu mücadeleye "Bir sezona bedel maç" yorumuyla motive oluyor.

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