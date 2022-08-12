Trabzonspor, Hatay maçına hazır

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor, Hatay maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2022 23:59
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medical Park Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular taktik çalıştı.

Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ