Trabzonspor, Hatay maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medical Park Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Medical Park Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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