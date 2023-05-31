Trabzonspor, deplasman kabusuna 8 ay sonra son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Giresunspor'a konuk olan Trabzonspor , müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon başarıdan uzak kalan bordo mavililer, haftalardır süren deplasman fobisini de komşu ekip karşısında aşmayı başardı.

2022-23 sezonunda yaşadığı istikrar sorunuyla hedeflerinden uzaklaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda son olarak ligin 8'inci haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçında 2-1 galip gelmişti. Sonrasında 10 ve 14'üncü haftada deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Ankaragücü'yle berabere kalan Karadeniz ekibi, sonraki 8 deplasman maçını da kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini, ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı 26'ncı haftada kazanan Trabzonspor, 10 hafta sonra rakip sahada kazanmayı bildi. Abdullah Avcı döneminde çıktığı müsabakadan bu yana deplasmanda yüzü gülmeyen bordo mavililer, Nenad Bjelica yönetiminde 8 ay sonra ilk deplasman sevincini yaşadı.

Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve sezon Lorient'ten Karadeniz ekibine transfer olan Umut Bozok, Trabzonspor'da beklentilerden uzak kalmıştı. Performansını sahaya yansıtamayan 26 yaşındaki forvet, Giresunspor karşısındaki oyunuyla göz doldurdu. Takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan oyuncu, ligde son olarak 33'üncü hafta müsabakasında Ankaragücü karşısında 2 gole ulaşmıştı. Takımda son haftalarda kazanılan disiplinin kendisinde yarattığı olumlu etkiyi sahaya yansıtmaya başlayan oyuncu, maç bitiminde "Açıkçası, yaşadığım en zor senem bu sene oldu maalesef. Fazla zaman bulamadım. O kadar beklemiyordum. Daha fazla bekliyordum. Hoca bana şans verince sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bordo mavili formayla bu sezon ligde 25 maça çıkan Umut Bozok, 7 gole ulaşırken ilk asistini de yaptı.