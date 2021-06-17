Trabzonspor'dan van Hooijdonk'un oğluna teklif

Kadrosuna Marek Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi önemli isimleri katan Trabzonspor, transferde durmuyor. Bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



61Saat'te yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.



Habere göre Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı.



Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'lık golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese.



İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'ya göre Udinese, van Hooijdonk için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi Alexander Sörloth tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.







