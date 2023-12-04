Trabzonspor'dan Pepe açıklaması

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan Pepe açıklaması
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04 Aralık 2023 17:08
Son güncelleme 04 Aralık 2023 17:11
Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlık yaşayan Nicolas Pepe için bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

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