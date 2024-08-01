Trabzonspor'un Eylül 2022'de 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'dan transfer ettiği Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez beklentileri karşılayamamıştı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEKTİ
Bordo mavililerin geçtiğimiz sezonu İspanyol kulübü Cadiz'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istediği ve tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshedileceği basına yansımıştı.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Ancak takımdan ayrı çalışan ve hazırlık kamplarında yer almayan Maxi Gomez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 61 Saat'in haberine göre Uruguaylı futbolcu bundan sonra takımla birlikte çalışacak.
35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor'daki sözleşmesinin son senesine giren Uruguaylı forvet bordo mavili formayla 35 maça çıkarken 7 gol ve 6 asistlik peformans sergilemişti.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEKTİ
Bordo mavililerin geçtiğimiz sezonu İspanyol kulübü Cadiz'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istediği ve tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshedileceği basına yansımıştı.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Ancak takımdan ayrı çalışan ve hazırlık kamplarında yer almayan Maxi Gomez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 61 Saat'in haberine göre Uruguaylı futbolcu bundan sonra takımla birlikte çalışacak.
35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor'daki sözleşmesinin son senesine giren Uruguaylı forvet bordo mavili formayla 35 maça çıkarken 7 gol ve 6 asistlik peformans sergilemişti.
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