Trabzonspor'dan kansere yenilen küçük taraftara şampiyonluk kupalı ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2021-22 sezonu şampiyonluk kupasını da yanına alarak, 2012 yılında beyin tümörü nedeniyle 13 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın kabrini ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'dan kansere yenilen küçük taraftara şampiyonluk kupalı ziyaret
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11 Eylül 2024 13:01
Son güncelleme 11 Eylül 2024 13:15
Başkan Doğan, 13 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Hüseyin Bayraktar'ın kabrini ziyaret etti. 2021-22 sezonu şampiyonluk kupası ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, baba Köksal Bayraktar ile annesi ile bordo-mavili kulüpten bazı yöneticiler de yer aldı. Başkan Doğan'ın bordo mavili taraftarın kabrine şampiyonluk kupalı ziyaret anlarına ilişkin video, Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. "Bazen bir hayal, geriye kalan en güçlü hatıra olur. Şampiyonluğumuz sana armağan olsun Hüseyin…" notuyla paylaşılan ve binlerce izlenme alan videoda konuşan baba Köksal Bayraktar'ın duygu ve düşünceleri yer aldı.

Başkan Doğan, videoda Hüseyin Bayraktar'ın en büyük isteğinin Trabzonspor'u şampiyon görmek olduğunu hatırlatarak, "Nasip olmadı ama biz bugün burada kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin, tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Baba Köksal Bayraktar da, "Başkanımız yönetimiyle beraber geldi. 2021-22 kupasını oğlumun mezarına götürdü, kendi elleriyle bıraktı. Dualar edildi. Oğlumun bunu gördüğüne inanıyoruz. Eşim, çocuklarım ve biz çok mutlu olduk. Başkanımızın bize kulak vermesi bizi apayrı bir mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Trabzonspor'umuz var. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

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