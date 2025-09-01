Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile sahasında karşı karşıya geldi.



Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.





Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.





Mücadelenin son bölümünde, 88. dakikada Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Onuachu ceza sahası sol çarprazda iki rakibinin arasından çıktı ve kaleci Okan'ın müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde penaltı iptal edildi.Bu sonucun ardından bordo mavililer puanını 10 yaptı. Samsunspor, 1 maç eksik ile 7 puana yükseldi.Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Samsunspor, Antalyaspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta kendi evinde 1-0 galip geldiği Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ini yine sahaya sürdü.Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ile cezalı olan Christ Oulai ile genç kaleci Onuralp Çevikkan, maç kadrosunda yer almadı.Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan ancak hafta içinde antrenmanlara katılan Tim Jabol Folcarelli ise 11'deki yerini aldı.Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin takımdan ayrılması nedeniyle Boran Başkan ve Cihan Çanak, maç kadrosunda kendilerine yer buldu.Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.Karşılaşmanın biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park'ı doldurdu.Konuk takım taraftarları da bulundukları tribünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.8. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.20. dakikada Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.29. dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafayla uzaklaştırdı.37. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.44. dakikada Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.49. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasında, ceza alanı içinde Musaba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağıyla müdahale ettiği top az farkla üstten kornere gitti.53. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasında Moundilmadji, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun vuruşunda Uğurcan rakibine gol izni vermedi.55. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda top az farkla auta gitti.62. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Onuachu, karşı karşıya kaldığı Okan Kocuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu Video Yardımcı Hakem uygulamasının uyarısıyla izleyen Kayatepe, penaltı kararını iptal etti.Karşılaşma, 1-1 sona erdi.Papara ParkAdnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Serkan ÇimenUğurcan Çakır, Pina (Dk. 27 Arif Boşluk), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov (Dk. 82 Cihan Çanak), Olaigbe, Augusto (Dk. 61 Ozan Tufan), Onuachu (Dk. 82 Sikan)Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 79 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 46 Soner Gönül), Yunus Emre Çift (Dk. 65 Sousa), Makoumbou (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Musaba, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Holse), MoundilmadjiDk. 16 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 89 Moundilmadji (Samsunspor)Dk. 24 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 62 Okan Kocuk, Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 90+3 Van Drongelen, Dk. 90+6 Moundilmadji (Samsunspor)