Trabzonspor'dan Gervinho ile yeni sözleşme!

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili futbolcusu Gervinho ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Gervinho ile yeni sözleşme!
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28 Ocak 2022 15:59
Trabzonspor, Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuyla Temmuz ayında başlayacak ve Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."

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