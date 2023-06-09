Trabzonspor'dan Diagne kararı!

Trabzonspor yönetimi, transferde adı geçen Mbaye Diagne'ye sıcak bakmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Diagne kararı!
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09 Haziran 2023 12:53
Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıklayan Mbaye Diagne Türkiye'de kalmak istediğini söylemişti.

Golcü oyuncunun aklındaki ilk takımın Trabzonspor olduğu hatta menajeri vasıtasıyla bordo-mavili kulübe gelmek için haber yolladığı öğrenildi.

Ancak, yönetimin Nenad Bjelica ile de yaptığı görüşme sonrası Diagne'ye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Bordo-mavililer, oyuncuyu gelecekte son alternatif olarak kullanabilir.

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