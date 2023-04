Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo veda etti!

Brezilya'nın Bahia Kulübüne transfer olan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo, veda mesajı paylaştı.



Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan video mesajında Vitor Hugo, geçmişe baktığında sanki Trabzonspor'a dün gelmiş gibi hissettiğini ama neredeyse takımda üçüncü yılını dolduracağını belirtti.



Geçen süre içinde önemli başarılar kazanıp, taraftarları mutlu ettiklerini aktaran Brezilyalı oyuncu, "Güzel stadyumumuzda, dolu tribünler önünde özellikle geçen yıl oynadığımız maçlardan sonra, artık veda etme vakti." ifadelerini kullandı.



Kulüp yönetimine, birlikte çalıştığı insanlara ve kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Hugo, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buraya geldiğimde neler olacağından habersizdim. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Ancak kendimi her zaman evimdeymişim gibi hissettim. Ailem buraya çok iyi adapte oldu. Burası bizim bir parçamız haline geldi. Şehirden ve kulübümüzden inanılmaz sevgi, şefkat gördük. Şu an veda ederken kalbimde de bir sızıyla ayrılıyorum. Son maçın ardından annemin Brezilya'da yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmiştim. Onun yanında olmam gerektiğini hissediyorum. Kalbim, bu zor zamanda onun yanında olmam gerektiğini söylüyor. Tüm kalbimle başkanımıza, kulübümüze, ayrılmamı hiç istemeseler de durumumu anladıkları, anlayış gösterdikleri için teşekkür etmek istiyorum."



Vitor Hugo, Trabzonspor'da daha uzun yıllar devam etmek istediğini aktararak, "Ancak yaşadığım bu özel durumun etkisiyle, hayatımda çok önemli olan annemin bu zor anında yanında olmak istedim. Bana hayat veren kişi annem ve bu zor anında onun yanında olmam çok önemli. Umuyorum düzelecek. Bütün dualarım onunla beraber. Umuyorum sizler de onun için dua edeceksiniz. Dua eden ve edecek herkese de teşekkür ediyorum. Ülkeme, kendi toprağıma dönüyorum ve annemin yanında olabileceğim." diye konuştu.



Trabzonspor gibi ülkesinin büyük taraftara sahip önemli takımlarından biriyle anlaştığını belirten Hugo, "Kariyerim devam edecek ve geleceğin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Sizlere söyleyebileceğim; çok mutlu oldum, bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Artık Trabzonspor'un Brezilya'da bir taraftarı daha var. Bize her yer Trabzon. Güle güle arkadaşlar, görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.





