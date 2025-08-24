Trabzonspor'dan Antalyaspor'a da aynı tarife!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk etti.



Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo mavililer 1-0 kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 39. dakikada geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Oleksandr Zubkov'un ortasında kale sahasında seken topa arka direkte Stefan Savic kafa vuruşunu yaptı ve bordo-mavililer karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kazeem Olaigbe'nin pasıyla topla buluşan Wagner Pina, sağ iç kulvardan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Felipe Augusto kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde topa ilk hamleyi yaptı ve meşin yuvarlağı havalandırarak Abdullah'tan sıyrıldı. Daha sonra sağ çarprazdan dar açıdan sağ ayağıyla vuruşunu yapan Augusto, topu uzak köşeden ağlara gönderdi.Hakem Ali Yılmaz, VAR tavsiyesi ile yaşanan pozisyonu izledi. Augusto'nun vuruşu esnasında kale dibinde bulunan Paul Onuachu'nun ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.Antalyaspor ağlarını havalandıran Stefan Savic, Nisan 2021'den (Atletico Madrid formasıyla) bu yana ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı.Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı üç maçını da 1-0'lık skorlarla kazandı. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor'u ve Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.Trabzonspor, bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Antalyaspor ise ligde ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarı oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti.Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai eski kulübü Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası, Anthony Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı. Cihan Çanak da sakatlığının ardından tam hazır hale gelmediği için kadroya dahil edilmedi.Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor'un karşılaşmasına taraftarlar çok ilgi göstermedi.Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar olurken az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Hesap.com Antalyaspor'da eski Trabzonsporlu oyunculardan Abdülkadir Ömür, ilk 11'de oyuna başlarken Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.



19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.



39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.



40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.



45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.



56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.



63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.



76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.



85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.



Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Papara Park



Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli (Dk. 46 Mendy), Olaigbe (Dk. 71 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 84 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 71 Visca), Onuachu (Dk.90+1 Sikan)



Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Mert Yılmaz), Veysel Sarı (Dk. 60 Giannetti), Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 46 Kaluzinski), Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek (Dk. 46 Güray Vural), Storm, Cvancara (Dk. 75 Poyraz Efe Yıldırım)



Gol: Dk. 39 Savic (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Batagov (Trabzonspor) Dk. 35 Van de Streek, Dk. 88 Mert Yılmaz (Hesap.com Antalyaspor)



