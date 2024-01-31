Trabzonspor'dan, 16 günde 11 puan uçtu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyete hasret kaldı.
Karadeniz ekibi ligde 16 gün içerisinde oynadığı 4 maçta tam 11 puan kaybederek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
4 MAÇTA YALNZICA 1 PUAN
Son 4 maçta, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım son maçta 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı.
Trabzonspor, 11 puanlık kayba rağmen üçünü sıradaki yerini korudu. Takipçilerinden Beşiktaş, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un da üst üste puan kayıpları yaşaması nedeniyle bordo-mavili takım haftayı 37 puanla yine üçüncü basamakta kapattı.
Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı ilk 9 maçta kalesinde 8 gol görmüştü. Karadeniz ekibi Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynadığı son iki maçta ise aynı sayıda gole engel olamadı.
Karadeniz ekibi ligde 16 gün içerisinde oynadığı 4 maçta tam 11 puan kaybederek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
4 MAÇTA YALNZICA 1 PUAN
Son 4 maçta, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım son maçta 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı.
Trabzonspor, 11 puanlık kayba rağmen üçünü sıradaki yerini korudu. Takipçilerinden Beşiktaş, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un da üst üste puan kayıpları yaşaması nedeniyle bordo-mavili takım haftayı 37 puanla yine üçüncü basamakta kapattı.
Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı ilk 9 maçta kalesinde 8 gol görmüştü. Karadeniz ekibi Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynadığı son iki maçta ise aynı sayıda gole engel olamadı.