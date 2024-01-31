Trabzonspor'dan, 16 günde 11 puan uçtu

Trabzonspor, Süper Lig'de 16 gün içerisinde oynadığı 4 karşılaşmada tam 11 puan kaybetti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan, 16 günde 11 puan uçtu
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31 Ocak 2024 12:50
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyete hasret kaldı.

Karadeniz ekibi ligde 16 gün içerisinde oynadığı 4 maçta tam 11 puan kaybederek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

4 MAÇTA YALNZICA 1 PUAN

Son 4 maçta, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım son maçta 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Trabzonspor, 11 puanlık kayba rağmen üçünü sıradaki yerini korudu. Takipçilerinden Beşiktaş, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un da üst üste puan kayıpları yaşaması nedeniyle bordo-mavili takım haftayı 37 puanla yine üçüncü basamakta kapattı.

Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı ilk 9 maçta kalesinde 8 gol görmüştü. Karadeniz ekibi Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynadığı son iki maçta ise aynı sayıda gole engel olamadı.

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