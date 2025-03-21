Trabzonspor'da zorlu viraj!

Milli ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek Trabzonspor, 9 gün içinde Göztepe, Bodrum FK ve Fenerbahçe ile kritik maçlara çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da zorlu viraj!
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21 Mart 2025 09:01

Trabzonspor'u milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor.

Hocası Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açan bordo-mavili takım, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 gün içinde 3 kritik karşılaşmaya çıkacak.

29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek bordo mavililer, ardından 2 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. 

4 gün sonra da ezeli rakibi Fenerbahçe mücadelesi için İstanbul'a gidecek.

Ligde 35 puanla 9. basamakta yer alan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak adına Göztepe ve Fenerbahçe'yi yenerek rahat bir nefes almak istiyor.

Avrupa için Türkiye Kupası'nı hedef belirleyen Karadeniz ekibi, Bodrum'u geçip amacına bir adım daha yaklaşmayı umuyor.



 
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