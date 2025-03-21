Trabzonspor'da zorlu viraj!

Trabzonspor'u milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor.



Hocası Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açan bordo-mavili takım, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 gün içinde 3 kritik karşılaşmaya çıkacak.



29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek bordo mavililer, ardından 2 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak.



4 gün sonra da ezeli rakibi Fenerbahçe mücadelesi için İstanbul'a gidecek.



Ligde 35 puanla 9. basamakta yer alan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak adına Göztepe ve Fenerbahçe'yi yenerek rahat bir nefes almak istiyor.



Avrupa için Türkiye Kupası'nı hedef belirleyen Karadeniz ekibi, Bodrum'u geçip amacına bir adım daha yaklaşmayı umuyor.







