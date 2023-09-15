Trabzonspor'da Trezeguet'ten hız damgası!

Trabzonspor'un yetenekli kanat oyuncusu Trezeguet dünyanın en hızlı oyuncuları listesinde büyük bir sürprize imza atarak 3. sırada yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet'ten hız damgası!
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15 Eylül 2023 11:08
İngiliz basını, dünyanın en hızlı oyuncularını derledi. Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet dünyanın en hızlı 3. oyuncusu!

Liste başında PSG'nin yıldızı Kyle Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi.

İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor.

3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet yer alıyor. 

 
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