Trabzonspor'da Trezeguet'ten hız damgası!

İngiliz basını, dünyanın en hızlı oyuncularını derledi. Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet dünyanın en hızlı 3. oyuncusu!
Liste başında PSG'nin yıldızı Kyle Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi.
İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor.
3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet yer alıyor.
Liste başında PSG'nin yıldızı Kyle Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi.
İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor.
3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet yer alıyor.