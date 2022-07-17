Trabzonspor'da stoper hedefi: Erik Sviatchenko

Stoper arayışlarında flaş bir isim gündeme geldi: Erik Sviatchenko... İki sezon önce Trabzonspor'un transferi için yoğun uğraş verdiği Danimarkalı savunmacı, yeniden Karadeniz ekibinin radarında. 30 yaşındaki yıldızın şartları araştırılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da stoper hedefi: Erik Sviatchenko
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17 Temmuz 2022 11:32
Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor , geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor. Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Bordo-Mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı. Karadeniz ekibinin gündemine tanıdık bir isim girdi: Erik Sviatchenko.

Trabzonspor'un 2 sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland'ta kalmıştı. Danimarka ekibinde 2 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki Sviatchenko, kaptanlık pazubandını takıyor. Bordo-mavili takımın futbol izleme komitesi'nin olumlu rapor verdiği 1.85'lik stoperin şartları araştırılıyor. Midtjylland Kulübü'nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek.

Danimarka Milli Takımı'nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.

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