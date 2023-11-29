Trabzonspor'da Pepe kendini buldu

Trabzonspor'da son haftalarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Nicolas Pepe, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta attığı golün ardından Sivas'ta da fileleri sarsmayı başardı.
Fildişili futbolcu böylelikle Arsenal formasıyla 2021 yılında iki deplasman maçında üst üste gol attıktan sonra bunu ilk kez başardı.
Pepe, şu ana kadar ise Trabzonspor'da toplamda 5 maçta sahaya çıktı.
Fildişili futbolcu böylelikle Arsenal formasıyla 2021 yılında iki deplasman maçında üst üste gol attıktan sonra bunu ilk kez başardı.
Pepe, şu ana kadar ise Trabzonspor'da toplamda 5 maçta sahaya çıktı.
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