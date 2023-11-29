Trabzonspor'da Pepe kendini buldu

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, son haftalarda form grafiğini yükseltti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Pepe kendini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2023 13:18
Trabzonspor'da son haftalarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Nicolas Pepe, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta attığı golün ardından Sivas'ta da fileleri sarsmayı başardı.

Fildişili futbolcu böylelikle Arsenal formasıyla 2021 yılında iki deplasman maçında üst üste gol attıktan sonra bunu ilk kez başardı.

Pepe, şu ana kadar ise Trabzonspor'da toplamda 5 maçta sahaya çıktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery