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Trabzonspor'da Malheiro sonrası "Rota"!

Pedro Malheiro'yu Al Wasl'a gönderen Trabzonspor, sağ bek pozisyonu için yeni adayını buldu. Bordo-mavili ekip, AEK forması giyen Lazaros Rota ile ilgileniyor.

calendar 20 Haziran 2025 10:46
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Malheiro sonrası 'Rota'!
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Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Trabzonspor, transfer listesinde önceliği sağ bek pozisyonuna verdi.

YUNAN SAĞ BEK!

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl'a 7 milyon euro karşılığında Pedro Malheiro'yu gönderen Trabzonspor, Portekizli oyuncunun yerini dolduracak oyuncuyu buldu. Bordo-mavili ekip, Yunan kulübü AEK forması giyen Lazaros Rota ile ilgileniyor.

2 MİLYON EURO TEKLİF HAZIRLIĞI

Trabzonspor'un, 27 yaşındaki Yunan sağ bek için AEK kulübüne 2 milyon euro civarında resmi teklif yapmak için hazırlandığı belirtildi.

Rota, geçen yıl AEK Formasıyla 33 resmi maça çıktı ve 4 asist kaydetti. 

 
 


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