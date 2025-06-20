Trabzonspor'da Malheiro sonrası 'Rota'!

Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Trabzonspor, transfer listesinde önceliği sağ bek pozisyonuna verdi.
YUNAN SAĞ BEK!
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl'a 7 milyon euro karşılığında Pedro Malheiro'yu gönderen Trabzonspor, Portekizli oyuncunun yerini dolduracak oyuncuyu buldu. Bordo-mavili ekip, Yunan kulübü AEK forması giyen Lazaros Rota ile ilgileniyor.
2 MİLYON EURO TEKLİF HAZIRLIĞI
Trabzonspor'un, 27 yaşındaki Yunan sağ bek için AEK kulübüne 2 milyon euro civarında resmi teklif yapmak için hazırlandığı belirtildi.
Rota, geçen yıl AEK Formasıyla 33 resmi maça çıktı ve 4 asist kaydetti.
YUNAN SAĞ BEK!
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl'a 7 milyon euro karşılığında Pedro Malheiro'yu gönderen Trabzonspor, Portekizli oyuncunun yerini dolduracak oyuncuyu buldu. Bordo-mavili ekip, Yunan kulübü AEK forması giyen Lazaros Rota ile ilgileniyor.
2 MİLYON EURO TEKLİF HAZIRLIĞI
Trabzonspor'un, 27 yaşındaki Yunan sağ bek için AEK kulübüne 2 milyon euro civarında resmi teklif yapmak için hazırlandığı belirtildi.
Rota, geçen yıl AEK Formasıyla 33 resmi maça çıktı ve 4 asist kaydetti.
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