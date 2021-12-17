Trabzonspor'da Kouassi heyecanı

Süper Lig lideri Trabzonspor, lider ruhlu yeni yıldız Jean Evrard Kouassi'nin forma giyeceği günü bekliyor. Gervinho'nun sezonu kapatmasıyla beraber hücum bölgesine hızlıca takviye yapan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısıyla beraber Kouassi'yi sahaya sürebilecek.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki futbolcunun Çin'deki rakamları şimdiden herkesi umutlandırıyor. Wuhan kulübünde 2019-2021 sezonunda takımının en iyisi olan, kaptanlık bandını takan ve istatistikleriyle alkışları toplayan Kouassi, Trabzonspor'da da önemli görevler üstlenecek.



Karadeniz ekibinde herkesi umutlandıran Fildişili futbolcunun Çin'de Wuhan'daki istatistikleri dikkat çekiyor. OPTA'nın hazırladığı rakamlara göre Kouassi, Wuhan'da oynadığı süre zarfında takımının en iyisi oldu. Nisan 2019-Aralık 2021 arasında tecrübeli yıldız, 25 gol, 10 asist, rakip ceza sahasında 249 kez topla buluşma, 57 isabetli şut, 108 çalım ve 383 ikili mücadele kazanmayla alkışları topladı.



TAKIMA ADAPTE OLDU



Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor'da takımla ilk antrenmanına önceki akşam çıktı. Kısa sürede takım arkadaşlarıyla kaynaştığı görülen Fildişili yıldız, Abdullah Avcı'dan da tam not aldı.



Fizik olarak da Çin'den hazır gelen Kouassi'nin bir eksiği bulunmuyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek. Kouassi'nin 7 Ocak 2022'deki Yeni Malatyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO