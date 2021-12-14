Trabzonspor'da Hatay maçı kapalı gişe

Trabzonsporlu futbolseverler, Hatayspor ile oynanacak maçın biletlerine de büyük ilgi gösterdi.

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Trabzonspor'da Hatay maçı kapalı gişe
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14 Aralık 2021 10:59
Trabzonspor'un Antalya karşısında aldığı sezonun ilk yenilgisi sonrası takımı havaalanında karşılayan bordo-mavili taraftarlar, futbolculara büyük moral vermişti.

Trabzonsporlu futbolseverler, cumartesi 16.00'da Hatayspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın dün satışa çıkan biletlerine de büyük ilgi gösterdi.

Passolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, ayrıca online olarak da biletlerden satın aldı. Hatay maçının kapalı gişe oynanması bekleniyor.


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