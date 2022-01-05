Trabzonspor'da hasret bitti: Edin Visca

Trabzonspor , Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp başkanları birazdan açıklama yapacak

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da hasret bitti: Edin Visca
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05 Ocak 2022 15:45
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Kulüp binasında bir araya gelmişti. Trabzonspor, Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncu yarın İstanbul'a gidecek.

Bordo mavililer, Başakşehir'e yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve yıldız oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak

İki kulüp başkanı 16:00'da basın mensuplarına açıklamada bulunacak.

Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak'ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.


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