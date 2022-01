Edin Visca: 'Türkiye 2-3 yıl bizi konuşacak'

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı transfer etmesinin ardından başkanlar Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.



GÜMÜŞDAĞ: "20-25 KEZ GÖRÜŞTÜK"



İlk olarak açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ "İki aydır Ahmet Başkanla görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık. Ahmet Başkan çok daha istekli ve arzuluydu Visca noktasında. Görüşmeleri 2 aydır sürdürüyor. Bugün nihai görüşmeleri tamamladık. Başakşehir Kulübü bir şirkettir. Transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız Abdullah Avcı, Trabzon'a gidiş yönünde etkenlerdi. Visca'ya da sorduğumuzda, kendisi bu yönde 'Yardımcı olursanız sevinirim' dedi. Visca sürekli isteniyordu. 6-7 senedir ligin asist krallığı, gol krallığı anlamında istikrarlıydı. Visca, kulübün sembollerinden biriydi. Emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnanıyorum ki gideceği camiaya da büyük katkılar yapacaktır. Visca ile büyük başarılar yaşadık. Onun katkısı bir gerçek. Hayırlı olsun. Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. Son iki ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik. 2 ayda neden bitti diyorsanız, başkan ve Trabzonspor çok istekliydi. Bizim tarafta da Ömer Ayvacı başta olmak üzere Mustafa Eröğüt ve Mustafa Saral... Trabzon ve Trabzonspor camiasına hayırlı olsun." dedi.



"YERİNE TRANSFER YAPACAĞIZ"



Edin Visca'nın yerine transfer yapacaklarını söyleyen Göksel Gümüşdağ "Bizim takımın sembollerinden biri Visca. Mahmut Tekdemir ve Epureanu ile birlikte. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama çalışacağız. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız." açıklamasını yaptı.



AĞAOĞLU: "HOCAMIZ ÇOK İSTEDİ"



Ahmet Ağaoğlu "Yaklaşık iki aylık bir süreçti bu. Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkana teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Başakşehir'in en önemli oyuncusu, hocamızın çok istediği, camiamızın çok beklediği bir transferdi bu. 10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca ile de iyi şartlarda anlaştık. Mustafa Eröğüt, Ömer Ayvacı, Mustafa Saral ve Göksel Başkanıma gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan Bey'e başkan olarak, taraftar olarak, camianın ferdi olarak taraftarlarımız ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Transferde çok büyük emeği ve çabası var. Trabzonspor için önemli bir değer. Onunla çalışmak benim için çok büyük gurur. Visca'nın menajeri, çok rahat konuştu, çok rahat anlaştık. En rahat anlaştığımız 3-5 oyuncu menajerinden biri. Onun da bu transferde payı büyük. Visca ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladı. Visca, 11 sene emek verdi Başakşehir'e. Oyuncumuza verdikleri emekten ötürü Başakşehir'e çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir transferdir. Hocamızın istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından şüphemiz yok. Trabzonspor camiası büyük bir camiadır. Her zaman başarı ister, şampiyonluk ister. Sabır kelimesinin fazla anlam ifade etmediği bir şehir. 1.5 yıldır sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Transferlerimizin ileriye dönük hesaplarını en ince ayrıntısına kadar yaptık. Visca perşembe günü sağlık kontrolünden geçer, imzayı atar ve akşama idmana çıkar. " ifadelerini kullandı.



VISCA: "TÜRKİYE BİZİ KONUŞACAK"



Edin Visca transferinin ardından "10 seneden sonra bugüne de geldik. Çok heyecanlıyım. Göksel Başkan benim babam gibidir. Çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi. Bana yıllar boyunca çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir kulüp olmadı. Heyecanlıyım ama diğer tarafta mutluyum, motiveyim, çok istekliyim. Beni tanıyorsunuz, her maçta yeni bir hedef koyuyorum kendime. Şimdi taraftarla ve büyük camiayla şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah. Yeni forma numaram perşembe günü belli olacak. Trabzonspor beni yıllardır istiyor. Çok yakın hissediyorum. Orada da taraftarla beraber, buradaki gibi performans göstereceğim. Abdullah Hoca bana futbolu öğretendir. Konuştuk. Ben de onunla çalışmayı çok istedim. Sistemi konuştuk. Çok mutluyum." diye konuştu.





