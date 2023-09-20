Trabzonspor'da forma savaşları başladı

Trabzonspor yaz transfer yaptığı eklemelerle beraber kalitesini artırması, rekabeti de farklı bir seviyeye çıkarttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da forma savaşları başladı
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20 Eylül 2023 12:01
Karadeniz devinin transfer döneminin bitimine 10 gün kala yaptığı hamlelerle kadro kalitesini artırması, rekabeti de farklı bir seviyeye çıkarttı.

Beşiktaş derbisinde Pepe, Kourbelis ve Umut Güneş gibi üç yeni transferin yanı sıra Arif, Kerem ve Onur Alp gibi genç isimleri de 21 kişilik maç kadrosuna almamıştı.

Pepe'nin form tutması, yeni transfer Umut Güneş'in de rekabete girmesiyle birlikte gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçı öncesi kadroda bazı değişikliklere gitmesi gerekecek olan Bjelica, özellikle orta sahada üç forma için yarışacak 12 isim arasında karar vermekte zorlanacak.

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