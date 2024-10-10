Trabzonspor'da dikkat çeken Josh Brownhill gelişmesi!

Trabzonspor, orta saha hattına takviye yapmak amacıyla İngiltere'de Burnley forması giyen 28 yaşındaki Josh Brownhill'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemişti.
Ancak Burnley'nin dirençli tutumu nedeniyle bu transfer gerçekleşemedi. Burnley'nin kaptanlığını üstlenen Brownhill, kulübün Championship'e düşmesinin ardından, sözleşmesini uzatmaya yanaşmadı. Burnley, oyuncusuna 4 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmesine rağmen Brownhill, bu teklifi reddetti ve kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.
Orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Brownhill, iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca Britanya dışına hiç çıkmayan yıldız oyuncu, yeni bir meydan okuma arayışında. Trabzonspor, devre arasında bu transferi yeniden gündemine alabilir.
Manchester United Altyapısında Yetişti
Futbol kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Josh Brownhill, 2012 yılında efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'un son dönemlerinde altyapıda yer aldı. Daha sonra Preston North End'e transfer olan oyuncu, kariyerinde yeni adımlar attı.
Sezon Performansı ve Liderlik Özellikleri
Bu sezon Burnley formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol ve 1 asist kaydeden Brownhill, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. Aynı zamanda Burnley'de kaptanlık yapan Brownhill, liderlik özellikleri ve taraftarlar arasındaki popülerliğiyle tanınıyor.
Kariyerindeki İstikrar
Brownhill, kariyeri boyunca dört farklı takımda forma giydi. Burnley'de dört yılda 167 maça çıkan deneyimli orta saha, Bristol City'de ise 161 karşılaşmada görev aldı. Burnley formasıyla toplamda 177 resmi maça çıkan İngiliz yıldız, bu süreçte 18 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi. Brownhill'in piyasa değeri 13 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. [61saat]
Ancak Burnley'nin dirençli tutumu nedeniyle bu transfer gerçekleşemedi. Burnley'nin kaptanlığını üstlenen Brownhill, kulübün Championship'e düşmesinin ardından, sözleşmesini uzatmaya yanaşmadı. Burnley, oyuncusuna 4 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmesine rağmen Brownhill, bu teklifi reddetti ve kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.
Orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Brownhill, iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca Britanya dışına hiç çıkmayan yıldız oyuncu, yeni bir meydan okuma arayışında. Trabzonspor, devre arasında bu transferi yeniden gündemine alabilir.
Manchester United Altyapısında Yetişti
Futbol kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Josh Brownhill, 2012 yılında efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'un son dönemlerinde altyapıda yer aldı. Daha sonra Preston North End'e transfer olan oyuncu, kariyerinde yeni adımlar attı.
Sezon Performansı ve Liderlik Özellikleri
Bu sezon Burnley formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol ve 1 asist kaydeden Brownhill, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. Aynı zamanda Burnley'de kaptanlık yapan Brownhill, liderlik özellikleri ve taraftarlar arasındaki popülerliğiyle tanınıyor.
Kariyerindeki İstikrar
Brownhill, kariyeri boyunca dört farklı takımda forma giydi. Burnley'de dört yılda 167 maça çıkan deneyimli orta saha, Bristol City'de ise 161 karşılaşmada görev aldı. Burnley formasıyla toplamda 177 resmi maça çıkan İngiliz yıldız, bu süreçte 18 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi. Brownhill'in piyasa değeri 13 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. [61saat]