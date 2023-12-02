Trabzonspor'da değişim vakti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında alınan beraberliğin ardından kadroda değişim yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da değişim vakti!
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02 Aralık 2023 11:38
Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada 2'de 2 yapan Trabzonspor, deplasmandaki Sivasspor beraberliğini yarın Papara Park'ta telafi etmek amacında. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada çok önemli 2 puan kaybeden bordo-mavililer, 5. sıraya düşmüştü.

Alınan beraberlikten daha çok orta saha ve savunmada yapılan bireysel hatalar ile yenilen basit golller Avcı'yı üzdü. Tecrübeli hoca, bu kez daha farklı bir 11'le sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

ORTA SAHA SORU İŞARETİ

Sakatlığı geçen Uğurcan Çakır, kaleye dönecek. Sarı kart cezalısı Mendy'nin yerine Berat Özdemir forma giyecek. Sivas deplasmanında oyuna girdikten sonra 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Trezeguet'nin de bu kez 11'de başlaması kesin gibi. Avcı'nın Visca'nın yerine Trezeguet'yi solda, sağda da Pepe'yi görevlendirmesi bekleniyor. Orta sahada Bakasetas-Abdülkadir ikilisinin tekrar birlikte oynayıp oynamayacağı ise büyük merak konusu.

BEKLER AYNI KALACAK

Savunma beklerinde yine Eren Elmalı ile Mehmet Can'ın olacağı öğrenilirken, stoperde hem Denswil hem de Baniya'nın kötü görüntüsüne rağmen pek fazla alternatif yok. Kiralık Benkovic'i hiç kullanmayan Avcı'nın, sakatlıktan yeni çıkan ve uzun süredir forma giymeyen Hüseyin Türkmen'le başlaması da zor gözüküyor. Yine de Rayyan Baniya'nın yerine bir sürpriz olma ihtimali var.

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