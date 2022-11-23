Trabzonspor'da ayrılık çok yakın

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yusuf Erdoğan'a ara transferde takım bulması için izin verilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık çok yakın
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23 Kasım 2022 10:38
Geri döndüğü Trabzonspor'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yusuf Erdoğan'a ara transferde takım bulması için izin verilecek.

Sözleşmesi devam eden deneyimli oyuncunun yeniden Kasımpaşa'ya dönmesi gündemde. Yusuf'la Sivasspor'un da yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

Oyuncunun bu konuda vereceği karar transferde belirleyici olacak.

Başkan Ağaoğlu'na Kıbrıs hediyesi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, karşılıklı formalar verildi. Başkanlar, altyapı projeleri ve işbirlikleri üzerine değerlendirmeler yaptı. 

 
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