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Trabzonspor, Babacar Sarr için ekip yolladı

Trabzonspor, Molde'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Glenavon ile oynadığı maçta 27 yaşındaki stoper Babacar Sarr'ı izledi.

Kaynak: Haberturk
Trabzonspor, Babacar Sarr için ekip yolladı
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17 Temmuz 2018 11:37
Stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, Molde forması giyen Babacar Sarr için girişimlerini hızlandırdı. 

Sezonun bitmesiyle Trabzonspor'da köklü değişimler yaşanmıştı. Başkan Muharrem Usta'nın yerine Ahmet Ağaoğlu göreve gelirken, teknik direktörlük koltuğuna da Ünal Karaman oturmuştu. Takım içinde de revizyona giden Bordo-Mavililer, stoper mevkiinde Uğur Demirok ve Jan Durica ile yolları ayırmıştı. Bu nedenle önceliği savunmaya veren Fırtına, Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyen Babacar Sarr için girişimlerini hızlandırdı.

Trabzonspor scout ekibi, Molde'nin Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Glenavon'la oynadığı maçı yerinde izledi. Babacar'ı son kez mercek altına alan Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki stoper için olumlu rapor verdi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da beğendiği Senegalli stoperin 300 bin Euro maliyeti olduğu ve yönetimin bu transferi bitirmek istediği belirtildi.

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