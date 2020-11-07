Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Bordo-mavili kulüp, kısa bir süre içerisinde Avcı'yı resmi olarak açıklayacak.
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü