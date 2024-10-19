Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelede tempo oldukça düşük seviyede kalırken Trabzonspor, 1-0'lık galibiyete uzanan taraf oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Edin Visca attı.
Başakşehir'de 81. dakikada savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, ağları havalandırdı ancak daha sonra Figueiredo için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı.
BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK
Başakşehir'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Serdar Gürler, yaşadığı sakatlık sonrası 31. dakikada yerini Davidson'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puana yükseldi. Başakşehir, 14 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Celje deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta ise Eyüpspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR'DA İKİ RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor maçında oynattığı Serdar Saatçi ve Bardhi'yi kulübeye çekerken, bu oyuncuların yerlerine Ozan Tufan ve Cham'a ilk 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibinde kadroda bulunan stoper oyunculardan Serdar Saatçi ve Ali Şahin Yılmaz maça yedek kulübesinde başlarken iki orta saha oyuncusu Mendy ve Lundstram, stoperde görev yaptı.
Trabzonspor'da sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Savic, Denswil ve Nwakaeme, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
GÜNEŞ 1000. MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor'da Şenol Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.
Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı. Deneyimli teknik adam, 1-0'lık sonuçla kariyerinin 1000. maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.
80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0
90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçi), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+4 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Banza
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 75 Figueiredo), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Berat Özdemir, Kemen (Dk. 75 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)
Gol: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 56 Kemen, Dk. 73 Crespo, Opoku (Maç bitimi) (RAMS Başakşehir)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Edin Visca attı.
Başakşehir'de 81. dakikada savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, ağları havalandırdı ancak daha sonra Figueiredo için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı.
BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK
Başakşehir'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Serdar Gürler, yaşadığı sakatlık sonrası 31. dakikada yerini Davidson'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puana yükseldi. Başakşehir, 14 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Celje deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta ise Eyüpspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR'DA İKİ RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor maçında oynattığı Serdar Saatçi ve Bardhi'yi kulübeye çekerken, bu oyuncuların yerlerine Ozan Tufan ve Cham'a ilk 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibinde kadroda bulunan stoper oyunculardan Serdar Saatçi ve Ali Şahin Yılmaz maça yedek kulübesinde başlarken iki orta saha oyuncusu Mendy ve Lundstram, stoperde görev yaptı.
Trabzonspor'da sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Savic, Denswil ve Nwakaeme, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
GÜNEŞ 1000. MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor'da Şenol Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.
Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı. Deneyimli teknik adam, 1-0'lık sonuçla kariyerinin 1000. maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.
80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0
90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçi), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+4 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Banza
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 75 Figueiredo), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Berat Özdemir, Kemen (Dk. 75 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)
Gol: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 56 Kemen, Dk. 73 Crespo, Opoku (Maç bitimi) (RAMS Başakşehir)