21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Trabzonspor, 197. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Bastia'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Christ Oulai ile tarihindeki 197'nci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Fildişi Sahilli genç futbolcu, kulüp tarihinde bu ülkeden gelen 7'nci isim oldu.

21 Ağustos 2025 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, 197. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Fransa'nın Bastia takımından kadrosuna kattığı Christ Oulai ile 197'nci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncu Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.


Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

7'NCİ FİLDİŞİ SAHİLLİ OYUNCU

Christ Oulai, Trabzonspor tarihinde 7'nci Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Zokora, Sol Bamba, Kouassi, Gervinho, Gbamin ve Pepe forma giymişti.

DOĞAN DÖNEMİNDE 27 YABANCI TRANSFER

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 27 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe ve Olulai kadroya katıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
