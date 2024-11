Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe , deplasmanda Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.Papara Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12'de Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 59 ve 67. dakikalarda iki farklı penaltı vuruşundan Simon Banza kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e inmiş oldu.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Sivassspor ile karşılaşırken, Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.1- Galatasaray (28)2- Fenerbahçe (23)3- Samsunspor (22)4- Beşiktaş (20)11- Trabzonspor (12)

Şenol Güneş 🤝 Jose Mourinhopic.twitter.com/d6CpJelnPW



— Sporxtv (@sporxtv) November 3, 2024



Fenerbahçe, 90+12'de Sofyan Amrabat ile kazandı!pic.twitter.com/t77dlxriqr



— Sporxtv (@sporxtv) November 3, 2024



Jose Mourinho'nun 90+12'deki sevincipic.twitter.com/gJtXelPnG8

— Sporxtv (@sporxtv) November 3, 2024

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bardhi ve Draguş'un yerine Nwakaeme ve Denswil'e görev verdi.



Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan'ın yanı sıra hazır olmayan Savic, kadroda yer almadı. Teknik direktör Güneş, Bardhi, Draguş ve Orsic'i kadroya almadı.



Güneş, stoperde Mendy ve sakatlıktan dönerek geçen hafta ikinci 45 dakika görev yapan Denswil'i oynatırken Lundstram'ı ise orta alanda görevlendirdi.



FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bıraktı.



Sarı-lacivertli takımın geçen hafta Sipay Bodrumspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Becao, Kostic'in yerine Fred, Tadic, Szymanski, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü forma giydi.



Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred ile geçen hafta dinlendirilen Tadic ve Szymanski 11'de tekrar yer buldu. Sol bekte Kostic'in yerine Mert Müldür'ü tercih eden Mourinho, savunmada da Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi.



FENERBAHÇE SEYİRCİSİ YOK



Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemedi.



Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararı dolayısıyla statta bordo-mavili taraftarlar yer aldı.



41 bin 461 kapasiteli Papara Park'ta oynan karşılaşmaya ev sahibi taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu.



Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı. Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide, "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu" ifadeleri yer aldı.



İkinci koreografide ise Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyle "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı.



YOĞUN ÖNLEM ALINDI



Karşılaşmada bini özel, 2 bin 500'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 500 güvenlik personeli görev yaptı. Güvenlik görevlileri, saha kenarında dizilerek önlem aldı.



Trabzonspor, Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Pirağa Uzun'u stadyumda ağırladığını ve bundan büyük onur duyduğunu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Trabzonsporlu oyuncular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı çubuklu forma ile sahaya çıktı.



Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi.







TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI



Maçın 11. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Edin Visca'nın sağ çizgiden yaptığı orta, Banza ile kafa topuna çıkan Osayi-Samuel'e çarpıp kaleye yöneldi. Livakovic müthiş refleksle topu çizgiden çıkardı.



EN-NESYRI, UĞURCAN'I GEÇEMEDİ



Maçın 24. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan Çakır gole izin vermedi.



İLK SARI KART OZAN TUFAN'A



Maçın 30. dakikasında Trabzonsporlu Ozan Tufan, Fred'e yaptığı faulün ardından mücadelenin ilk sarı kartını gördü.



TRABZONSPOR'DAN 1 DAKİKADA 2 TEHLİKE



Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe savunmasında Çağlar'ın hatasının ardından Ozan Tufan topu kaparak ceza alanına girdi, Banza'ya pasında savunma araya girdi. Ozan Tufan, pozisyonun ardından direkleri tekmeledi. Kullanılan kornerde Okay'ın kafa vuruşunu Livakovic çıkardı.



TRABZONSPOR ATTI AMA GEÇERLİ SAYILMADI



Maçın 38. dakikasında Trabzonspor, Okay ile golü buldu. Hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın gol vuruşundan önce düdük çalarak Denswil'in faul yaptığını belirtti.



FRED SAHNEYE ÇIKTI



Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe, Fred'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortaya çevirdiği topta kale önünde topla buluşan Fred topu ağlara gönderdi.



FRED, KARADENİZ'DE BOŞ GEÇMİYOR



Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında takımını öne geçiren Fred, Trabzon'daki maçlarda attığı goller ile dikkat çekiyor.



Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçta 2 gol atan Fred, bu sezonki maçta Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atarak Trabzon'daki gol istikrarını sürdürdü.



Öte yandan Fred, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de attığı 7 golün 6'sını Karadeniz takımlarına karşı oynanan deplasman maçlarında attı.



Bu sezon Rizespor'a 3 gol atan Fred, Trabzonspor'a da toplamda 3. golünü atmış oldu.



Ayrıca Fred, geçen sezon 3 golle tamamladığı Süper Lig'de bu sezon 11. hafta itibarıyla 4 gole ulaşmış oldu.







VAR UYARISIYLA TRABZONSPOR İKİ PENALTI KAZANDI



Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında VAR uyarıları sonrası Trabzonspor iki penaltı kazandı.



İLK PENALTI



Maçın 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı.



Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.



Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.



Fenerbahçe'de Alexander Djiku pozisyonun ardından sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.



59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.



İKİNCİ PENALTI



Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.



VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.



FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, arka direkteki Dzeko'ya topu çıkardı. Dzeko düzgün bir vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi.



Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu.



Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.



Jose Mourinho, bu karar sonrası kenarda çok sinirlendi.



FENERBAHÇE 90+12'DE ÖNE GEÇTİ



Maçın 90+12. dakikasında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile 3-2 öne geçti. Filip Kostic'in sol kanattan çizgiye inip içeri çevirdiği topa hareketlenen Amrabat, durumu 3-2'ye getirdi.



Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.



5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.



11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.



13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.



22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.



36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.



37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.



42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1



45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.



48. dakikada Saint-Maximin'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu uzaklaştırmayı başardı.



49. dakikada Saint-Maximin'in pasında Szymanski'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.



54. dakikada Visca'nın soldan ortasında, topa müdahale etmeye çalışan Djiku'nun ayağı Okay Yokuşlu'nun ayağına geldi. Hakem Oğuzhan Çakır, önce Okay Yokuşlu'nun şutunda aut kararı verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararı verdi.



59. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Livakovic'in solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1



61. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede Banza, kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.



67. dakikada tekrar penaltı noktasının gerisine geçen Banza, topu kaleci Livakovic'in ters köşesinden yine filelere yolladı: 2-1



75. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin pasında arka direkte altıpas içinde Dzeko, topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2



83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Çağlar Söyüncü ile Banza'nın pozisyonunda sarı-lacivertli oyuncular, Banza'nın topa elle müdahale ettiğini itiraz etti. Pozisyonun kontrolünün ardından devam kararı verildi.



90+12. dakikada Kostic'in soldan yerden ortasında, yakın mesafeden Amrabat'ın şutunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 2-3





Stat: Papara Park



Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 89 Barisic), Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 89 Cihan Çanak), Visca (Dk. 90+10 Cham), Nwakaeme (Dk. 89 Enis Destan), Banza



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 65 Kostic), Çağlar Söyüncü, Djiku (Dk. 60 Becao), Mert Müldür, Fred (Dk. 85 İsmail Yüksek), Amrabat, Szymanski (Dk. 65 Dzeko), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri



Goller: Dk. 42 Fred, Dk. 75 Dzeko, Dk. 90+12 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 59 ve 67 Banza (penaltılardan) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 45+3 Denswil, Dk. 62 Eren Elmalı, Dk. 75 Uğurcan Çakır, Dk. 90+10 Umut Bozok (yedek kulübesi) ve Enis Destan, Dk. 90+13 Banza (Trabzonspor), Dk. 54 Jose Mourinho (Teknik direktör), Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 90+3 Amrabat (Fenerbahçe)