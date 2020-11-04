Tottenham yıldız ismini maaşla ödüllendirecek

Harry Kane ile birlikte 2020/2021 sezonunun şu ana kadarki bölümüne damga vuran Heung-Min Son, gol katkısıyla Tottenham taraftarının ve teknik direktörü Mourinho'nun yüzünü güldürüyor.



Mourinho'nun vazgeçemediği isimlerden olan Güney Koreli'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



YÜKSELTME ALACAK



28 yaşındaki kanat oyuncusunun parlak performansı sonrası, Tottenham Başkanı Daniel Levy kanat oyuncusunu ödüllendirmek istiyor.



Football Insider'ın haberine göre; sezonluk 8 milyon avro civarında maaşı olan Son, yeni yükseltme ile birlikte 12.5 milyon avroluk maaşa sahip olacak.



Bu yükseltme Güney Koreli'nin maaşında yüzde 35 civarında bir yükseltme yapıldığı anlamına geliyor.



Heung-Min Son, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



