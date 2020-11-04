Tottenham yıldız ismini maaşla ödüllendirecek

Sezonun şu ana kadar en öne çıkan isimlerinden olsan Heung-Min Son, sözleşmesinde yeni bir yükseltme alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Tottenham yıldız ismini maaşla ödüllendirecek
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04 Kasım 2020 17:05
Harry Kane ile birlikte 2020/2021 sezonunun şu ana kadarki bölümüne damga vuran Heung-Min Son, gol katkısıyla Tottenham taraftarının ve teknik direktörü Mourinho'nun yüzünü güldürüyor.

Mourinho'nun vazgeçemediği isimlerden olan Güney Koreli'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YÜKSELTME ALACAK

28 yaşındaki kanat oyuncusunun parlak performansı sonrası, Tottenham Başkanı Daniel Levy kanat oyuncusunu ödüllendirmek istiyor.

Football Insider'ın haberine göre; sezonluk 8 milyon avro civarında maaşı olan Son, yeni yükseltme ile birlikte 12.5 milyon avroluk maaşa sahip olacak.

Bu yükseltme Güney Koreli'nin maaşında yüzde 35 civarında bir yükseltme yapıldığı anlamına geliyor.

Heung-Min Son, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



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