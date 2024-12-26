Tottenham'ın gözü Mourinho'da

Tottenham, Jose Mourinho'nun kulübü çalıştırdığı dönemde Real Madrid'den transfer ettiği Sergio Reguilon'u şimdi de Fenerbahçe'ye götürmesini bekliyor.

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Tottenham'ın gözü Mourinho'da
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26 Aralık 2024 13:34
Son güncelleme 26 Aralık 2024 13:36
Tottenham'da gözden düşen Sergio Reguilon, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelebilir.

Reguilon, Manchester United'ı 4-3 yendikleri kupa maçında Teknik Direktör Ange Postecoglou'ya saygısızlık etti. Spurs taraftarları da kulübü defans oyuncusundan kurtulmaya çağırdı. İngiliz basını Mourinho nedeniyle Reguilon'u Fenerbahçe'de potansiyel bir transfer olarak tanımladı.

Portekizli teknik adam, Reguilon'u Real Madrid'den Tottenham'a getiren isimdi. Tottenham yönetimi, Reguilon'un Fenerbahçe'ye gelmesinin mükemmel bir transfer çözümü olabileceğini düşünüyor.



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