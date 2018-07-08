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Tolgay Arslan'dan transfer açıklaması

Tolgay Arslan'dan flaş açıklama! Almanya temsilcisi Stuttgart'ın radarında bulunan Tolgay Arslan, geleceğiyle ilgili olarak net konuştu.

Kaynak: Fanatik
Tolgay Arslan'dan transfer açıklaması
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08 Temmuz 2018 12:49
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'la, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın ilgilendiği iddia edilmişti. Siyah-Beyazlılar'la 4 yıllık kontrat yenilemesinin ardından çıkan iddialarla ilgili olarak suskunluğunu bozan 27 yaşındaki futbolcu, Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a konuştu.

"Stuttgart gibi bir takıma gitmeyeceğimi..."

Başarılı oyuncu, "Ligin sona ermesinin ardından soluğu Almanya'da aldım. Özel işlerime odaklandım ve bireysel çalışmalar da eklenince hiç boş vaktim yoktu. Bu süreç içerisinde menajerimle bile sadece bayramda 1 kez görüştüm. Bunun dışında temasım olmadı. Bir sürü takım yazılıyor benim için. Mesela Stuttgart... Bu seviyede bir takıma gitmeyeceğimi herkes bilir. Böyle bir teklif varsa bile menajerim bana söyleme gereği duymamıştır" ifadelerini kullandı.

"Tek düşüncem Beşiktaş, santrfora ihtiyaç var"

Geleceği ve hedefleriyle ilgili olarak da yorumda bulunan tecrübeli ön libero, "Beşiktaş'la kontrat yeniledim ve tek düşüncem Beşiktaş. Çok üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu önce kulübüm değerlendirmeye alır. Beşiktaş'ta 2 sezon şampiyonluk yaşadık. Geçen dönemi istemediğimiz yerde tamamladık. Yeni sezon öncesinde çok çalışıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz ve olacağımıza da inanıyorum. Başka bir düşüncem de yok. Umarım iyi bir santrfor aramıza katılır. Benim gördüğüm takımın en çok buna ihtiyacı var" diye konuştu.



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