Tokat Belediye Plevne galibiyete hasret kaldı

Tokat Belediye Plevne evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçını 3-2 kaybederek kötü gidişe engel olamadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tokat Belediye Plevne galibiyete hasret kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 14:27
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 4 haftada galibiyete hasret kaldı.

Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.

Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Tokat Belediye Plevne 4 hafta sonrasında aldığı 1 puan ile ligde 12. sırada yer alıyor.

Beşinci haftada, 27 Ekim Çarşamba günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u ağırlayacak Tokat ekibinde hedef, maçı kazanarak, kötü gidişi durdurmak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.