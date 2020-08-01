Sezonu iki kupa hedefiyle tamamlamak isteyen ancak Türkiye Kupası ile teselli bulan Trabzonspor'da, CAS'tan gelecek haber çok önemli ve değerliydi.



Bir sene Avrupa'dan menedilen bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamayı hedefliyordu. Ki, bu da transferin gözdesi Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için daha büyük bir vitrin ve pazar manasına geliyor. Ancak evdeki hesap uymadı ve ceza onandı.



Her ne kadar yönetim kanadı hukuki mücadelesine devam için çalışmalarını sürdürse de bir konuda başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tarzı değişmedi. O da transferdeki tok satıcı rolü.



"Endişeye mahal yok"



Avrupa devlerinin yakın takibinde üç oyuncu (Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür) için 15 milyon avroları gören teklifler geldi ama Ağaoğlu kibarca bunlara teşekkür etti. Ligi ikinciliğinin gelecek sezonki şampiyonluğun habercisi olduğunu belirten Ağaoğlu, hiçbir oyuncusunu değerinin altında bir rakama satmayacağını söyledi.



Ağaoğlu "Bizim de hedeflerimiz var. Evet Avrupa kupalarına katılmamak üzücü ama dünyanın sonu değil. Bu çıkışımızı ve istikrarımızı devam ettirirsek istediğimiz yerlerde oluruz. Trabzonspor camiasının endişe etmesine gerek yok. Sabırla beklesinler ve takımlarına destek olsunlar" görüşünde



"Transferimiz Başkan'a bağlı"



Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün adı her gün Avrupa kulüpleriyle anılıyor. Uğurcan Çakır'ı Liverpool başta olmak üzere İngiltere devleri takip ederken Ömür'ün de gönlünde Barcelona var. İki isim, sözleşmelerinin devam ettiğini ve nihai kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun vereceğini söyledi.



