16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Timberwolves, Bones Hyland ile yeniden anlaştı

Minnesota Timberwolves, guard Bones Hyland ile yeniden sözleşme imzaladı.

16 Eylül 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Timberwolves, Bones Hyland ile yeniden anlaştı
Minnesota Timberwolves, guard Bones Hyland ile yeniden sözleşme imzaladı.

Tarafların bir süredir anlaşmaya yakın olduğu ve görüşmelerin sonunda resmileştiği açıklandı.

1.88 metre boyundaki Hyland, geçtiğimiz sezonun dördüncü NBA yılını tamamladı ve sezonu Los Angeles Clippers ile Timberwolves arasında geçirdi.

2024-25 sezonunda toplam 24 maçta forma giydi ve 10 dakika ortalama süre alarak %39,8 saha içi isabet oranı, %39,0 üç sayı yüzdesi ile 6,2 sayı ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.


Hyland, 27 Şubat'ta Timberwolves ile Two-Way kontrat imzalayarak takıma katılmıştı. NBA kariyeri boyunca Denver Nuggets, Clippers ve Timberwolves formalarıyla toplam 186 maçta oynadı ve 9,5 sayı, 2,2 ribaund, 2,6 asist ortalamaları kaydetti.

2021-22 sezonunda 10,1 sayı, 2,7 ribaund ve 2,8 asist ortalamalarıyla All-Rookie İkinci Takım'a seçildi.

Hyland, 2021 NBA Draftı'nda Denver Nuggets tarafından 26. sıradan seçilerek profesyonel kariyerine adım atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
