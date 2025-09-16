Minnesota Timberwolves, guard Bones Hyland ile yeniden sözleşme imzaladı.Tarafların bir süredir anlaşmaya yakın olduğu ve görüşmelerin sonunda resmileştiği açıklandı.1.88 metre boyundaki Hyland, geçtiğimiz sezonun dördüncü NBA yılını tamamladı ve sezonu Los Angeles Clippers ile Timberwolves arasında geçirdi.2024-25 sezonunda toplam 24 maçta forma giydi ve 10 dakika ortalama süre alarak %39,8 saha içi isabet oranı, %39,0 üç sayı yüzdesi ile 6,2 sayı ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.Hyland, 27 Şubat'ta Timberwolves ile Two-Way kontrat imzalayarak takıma katılmıştı. NBA kariyeri boyunca Denver Nuggets, Clippers ve Timberwolves formalarıyla toplam 186 maçta oynadı ve 9,5 sayı, 2,2 ribaund, 2,6 asist ortalamaları kaydetti.2021-22 sezonunda 10,1 sayı, 2,7 ribaund ve 2,8 asist ortalamalarıyla All-Rookie İkinci Takım'a seçildi.Hyland, 2021 NBA Draftı'nda Denver Nuggets tarafından 26. sıradan seçilerek profesyonel kariyerine adım atmıştı.