THY EuroLeague'den flaş Final Four kararları!

THY EuroLeague yönetimi, playofflar ve Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek olan Final Four aşamalarında koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yeni kurallar getirdiğini açıkladı.



İşte EuroLeague'den yapılan açıklama:



"2020-21 sezonu Özel Kuralları güncellenmiştir. Özel Kuralların Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaşanabilecek olağanüstü durumlarla ilgili uygulancak kurallarda yapılan değişiklikler şöyledir:



Playoff Maçları



1. Mevcut playoff maçlarının yerlerinin değiştirilmesine veya başka bir salonda oynanmasına lig ofisi yetkilidir.



2. Bir maçın ilk yeniden ertelenmesi / yerinin değiştirilmesinden sonra yeni kısıtlamalar uygulanırsa, ilk yeniden erteleme / yerinin değiştirilmesine neden olan takım hükmen mağlup sayılacaktır.



3. Her playoff maçı en fazla 1 kez ertelenir.



4. Aynı anda seyahat kısıtlamaları ve en az 8 oyuncunun bulunmaması durumunda, 8 oyuncuya sahip olmayarak oyunun ertelenmesine neden olan takım mağlup sayılacaktır. Her iki takım da oynamak için 8 uygun oyuncuya sahip değilse, her ikisi de mağlup sayılacaktır. Böyle bir durumda ertelenmiş maçların yeniden planlanması / yerinin değiştirilmesi mümkün değilse playoff serisinde en çok galibiyet alan takım bir sonraki aşamaya geçecektir.



5. Bir seri eşitlikle geçilmesi ve sonraki maçların yeniden planlanması / yerinin değiştirilmesi mümkün değilse normal sezonda derecesi daha iyi olan takım bir sonraki aşamaya geçer.



Final Four kuralları



1. Seyahat kısıtlamaları ve / veya minimum sayıda oyuncu bulunmaması nedeniyle oynaması mümkün olmayan herhangi bir Final Four takımı yerine bir sonraki normal sezonda en yüksek dereceyi elde eden takım katılım sağlayacaktır.



2. En fazla iki Final Four takımı değiştirilecektir.



3. 28 Mayıs Cuma saat 00.01'den sonra hiçbir takım değiştirilmeyecektir. Bu son tarihten sonra, bir takım oynamaya hazır değilse, rakibi şampiyonluk maçına geçer. Bir yarı finaldeki her iki takım da oynayamayacak durumdaysa her ikisi de maçı kaybeder. Diğer yarı finalin kazananı şampiyon ilan edilir.



4. Şampiyonluk maçı kısıtlamalardan veya oyuncuların kullanılamamasından etkilenirse, maç yeniden planlanacak veya yeri değiştirilecektir.



5. Final Four, ikiden fazla takımın katılamayacağı durumlarda veya yerel düzenlemelerin Final Four'un oynanmasını etkilmesi durumunda askıya alınacak ve yeri değiştirilecektir.