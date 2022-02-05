THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2022 18:44
CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Milutinov, takımının sahasında 91-72 kazandığı ALBA Berlin maçında 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.