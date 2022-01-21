Thomas Vermaelen futbolu bıraktı

Thomas Vermaelen, emekli olduğunu açıkladı ve Belçika Milli Takımı'na yardımcı antrenör olarak katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Thomas Vermaelen futbolu bıraktı
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21 Ocak 2022 17:48
Futbol dünyasına bir futbolcu daha veda etti...

Son olarak Vissel Kobe'de forma giyen ve Belçika Milli Takımı'nda da kaptanlık yapmış olan Thomas Vermaelen, emekli olduğunu açıkladı.

36 yaşındaki Vermaelen'in Belçika Milli Takımı'na yardımcı antrenör olarak katıldığı açıklandı.

Kariyerinde toplam 430 maça çıkan Vermaelen, 29 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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