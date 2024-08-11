Thibaut Courtois'dan Carlo Ancelotti'ye büyük övgü!

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce o harika bir insan, harika bir karakter ve harika bir koç. Bize özgürlük vermekle istediği taktikleri söylemek arasında doğru dengeyi kuruyor. Sadece taktikler hakkında konuşmuyor, Vinicius, Rodrygo ve Modric gibi oyuncularımıza çok fazla özgürlük veriyor." dedi.



"TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ"



Ancelotti ile ilgili açıklamalarına devam eden tecrübeli oyuncu, "Onların doğal dehalarına ihtiyacınız var. Onları çok fazla taktikle boğamazsınız. Dehalarının ortaya çıkmasına izin vermeniz gerek. Soyunma odasını ve antrenmanları çok iyi yönetiyor. Çok çalışıyoruz ama çok da gülüyoruz. Harika vakit geçiriyoruz. Çok çalışıyoruz ama bunun karşılığını alıyoruz. Ve ben bunu seviyorum. Bu yüzden onun gerçekten tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Atalanta ile oynayacakları Süper Kupa maçı için konuşan başarılı kaleci, "Rekorlara çok fazla önem vermiyoruz. Yeni şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya hevesli birçok genç oyuncumuz var. Her şeyi başarabileceğimize eminim. Atalanta maçı bizim için zor olacak. Hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.





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