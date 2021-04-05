Thiago: "Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz"

Liverpool'un orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna gözünü dikti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Thiago: 'Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz'
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05 Nisan 2021 19:35
Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago, bu sezon en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ligde zirveden uzaklaştıklarını belirten Thiago, "Amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve böylece gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almak. Sezonun geri kalanı için iyimseriz, kazanmaya açız." dedi.

Hocası Klopp ile iyi anlaştığını da belirten Sambacı, "Jürgen Klopp ile çalışmak harika, çok fazla şey öğreniyorsun, yeni bir oyun tarzına alışıyorsun. Bu benim sevdiğim bir şey. Takım arkadaşlarının kalitesi de gelişim sürecini hızlandırıyor" diye konuştu.

Bu sezon Liverpool'da 20 maçta 1488 dakika süre alan Thiago, gol atamadı ve asist yapamadı.



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