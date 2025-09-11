Thiago Alcantara, Barcelona'ya geri döndü!

Futbolculuk kariyerine Barcelona'da başlayan Thiago Alcantara, Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick'in yardımcısı olarak göreve başlayarak eski kulübüne resmen geri döndü.

calendar 11 Eylül 2025 19:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 19:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: fcbarcelona.com
Futbolculuk kariyerine Barcelona'nın altyapısı La Masia'da başlayan, Katalan ekibinde profesyonelliğe adım attıktan sonra Avrupa'nın çeşitli büyük kulüplerinde forma giyen Thiago Alcantara, eski kulübüne geri döndü.

Barcelona, Thiago Alcantara'nın teknik direktör Hansi Flick'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağını açıkladı.

2006 yılında Barcelona altyapısında kariyerine başlayan İspanyol oyuncu, 2013 yazında 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

