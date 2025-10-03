02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı kayıpsız kapattı!

Avrupa kupalarında sahne alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, haftayı kayıpsız tamamladı.

calendar 03 Ekim 2025 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı kayıpsız kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz haftayı kayıpsız kapattı.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde sahne alan Türk ekipleri, rakiplerini mağlup ederek göğsümüzü kabarttı.

G.SARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LIVERPOOL'U DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, dünya devi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.



FENERBAHÇE'DEN NICE ZAFERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın güçlü ekibi Nice'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SAMSUNSPOR, POLONYA'DA TARİH YAZDI 

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar, Anthony Musaba'nın golüyle 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa'da ses getiren bir sonuç aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.