Temsilcilerimiz Avrupa'da haftayı kayıpsız kapattı!

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz haftayı kayıpsız kapattı.
Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde sahne alan Türk ekipleri, rakiplerini mağlup ederek göğsümüzü kabarttı.
G.SARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LIVERPOOL'U DEVİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, dünya devi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.
FENERBAHÇE'DEN NICE ZAFERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın güçlü ekibi Nice'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
SAMSUNSPOR, POLONYA'DA TARİH YAZDI
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar, Anthony Musaba'nın golüyle 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa'da ses getiren bir sonuç aldı.