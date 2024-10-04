Tedesco'dan Lukaku açıklaması

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Romelu Lukaku ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Lukaku'yu aday kadroya davet etmeyen Tedesco, "Umarım kasım ayında bizimle birlikte olur ama neler olacağını göreceğiz. Hiçbir şey kesin değil ve uzun vadeli tahminlerde bulunamam. Her şey ona ve fiziksel durumuna bağlı." açıklamasında bulundu.



Golcü futbolcunun şu anda en iyi halinde olmadığını ve 90 dakika oynayabilecek kapasitesinin olmadığını söyleyen Tedesco, "Napoli'ye ne kadar geç transfer olduğunu hepimiz biliyoruz. Lukaku oynuyor olsa da hala kendisini en iyi halinde hissetmiyor. Benden formunu yakalamak, seyahatlerden kaçmak ve tek başına çalışabilmek için izin istedi. Hedefi en iyi halini yakalamak. Herkes gibi ben de onu bekliyorum." diye konuştu.



Lukaku ile aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Tedesco, "Ortada bir durum yok. Harika bir telefon görüşmesi yaptık." açıklamasında bulundu.



