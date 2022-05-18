Şampiyonluk umudu olmasa da takımlarının yanında yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, son 6 maçta tribünleri doldurdu: Ortalama 41 bin 200.



24 bin ortalama seyirci ile şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 6 maçta bilet satışlarından 120 milyon TL'ye yakın gelir elde ederken 307 bini aşan forma satışından da yaklaşık 100 milyon TL kazandı.



RAKİP – SEYİRCİ



Trabzon: 42 bin 100

Konya: 35 bin 397

Galatasaray: 48 bin 842

Göztepe: 42 bin 270

Gaziantep: 36 bin 685

Karagümrük: 41 bin 742



