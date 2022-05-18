Şampiyonluk umudu olmasa da takımlarının yanında yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, son 6 maçta tribünleri doldurdu: Ortalama 41 bin 200.
24 bin ortalama seyirci ile şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 6 maçta bilet satışlarından 120 milyon TL'ye yakın gelir elde ederken 307 bini aşan forma satışından da yaklaşık 100 milyon TL kazandı.
RAKİP – SEYİRCİ
Trabzon: 42 bin 100
Konya: 35 bin 397
Galatasaray: 48 bin 842
Göztepe: 42 bin 270
Gaziantep: 36 bin 685
Karagümrük: 41 bin 742
24 bin ortalama seyirci ile şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 6 maçta bilet satışlarından 120 milyon TL'ye yakın gelir elde ederken 307 bini aşan forma satışından da yaklaşık 100 milyon TL kazandı.
RAKİP – SEYİRCİ
Trabzon: 42 bin 100
Konya: 35 bin 397
Galatasaray: 48 bin 842
Göztepe: 42 bin 270
Gaziantep: 36 bin 685
Karagümrük: 41 bin 742