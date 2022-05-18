Taraftar stadı, Fenerbahçe de kasayı doldurdu!

Süper Lig'de son haftalarını dolu tribünler önünde oynayan Fenerbahçe, kasasına milyonlarca lirayı koydu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Taraftar stadı, Fenerbahçe de kasayı doldurdu!
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18 Mayıs 2022 12:07
Şampiyonluk umudu olmasa da takımlarının yanında yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, son 6 maçta tribünleri doldurdu: Ortalama 41 bin 200.

24 bin ortalama seyirci ile şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 6 maçta bilet satışlarından 120 milyon TL'ye yakın gelir elde ederken 307 bini aşan forma satışından da yaklaşık 100 milyon TL kazandı.

RAKİP – SEYİRCİ

Trabzon: 42 bin 100
Konya: 35 bin 397
Galatasaray: 48 bin 842
Göztepe: 42 bin 270
Gaziantep: 36 bin 685
Karagümrük: 41 bin 742  

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