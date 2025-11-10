Tammy Abraham, eleştirilere golle yanıt veriyor!

Tammy Abraham otoritelerin eleştirilerine golle cevap veriyor. Antalya karşılaşmasını boş geçmeyen 28 yaşındaki forvet, 18 maçta 10 gol, 2 asistlik performansıyla 12 gole katkıda bulundu.

calendar 10 Kasım 2025 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham, eleştirilere golle yanıt veriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta otoritelerin eleştirisine hedef olan Tammy Abraham, gollerini sıralamaya devam ediyor.

Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde görev bekleyen ve oyuna son bölümde giren İngiliz forvet, Antalyaspor sınavında ilk 11'e geri döndü. Maçın 2. dakikasında sahneye çıkan 28 yaşındaki golcü, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihindeki en erken golünü kaydetti. Zaman zaman savunmaya gelip geriden top çıkaran tecrübeli futbolcu, mücadelesiyle tribünlerin alkışını aldı.

7.3 PUANLIK KATKI YAPTI


Sofascore verilerine göre 7.3 puan alan Tammy Abraham, Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında forma giydiği 18 resmi müsabakada 10 kez ağları salladı, 2 de gol pası verdi. Deneyimli forvetin geçen sezon İtalya'daki toplam gol sayısını (10) şimdiden yakalaması dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 5 golün 4'ünü rakip sahada atan yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 1, UEFA Konferans Ligi elemelerinde ise 4 kez ağları salladı.

ADIM ADIM GELİŞİYORUZ

Abraham Antalyaspor karşısında sezonun golünü attığını söyledi. İngiliz forvet, "Şut çekme kararı verdim ve gol oldu. Odağım her zaman takımdır. Bireysel hedef olacak. Gol attığım için mutluyum, keşke daha fazla atabilseydim. Deneyimli oyuncu olarak tecrübelerimi takıma aktarmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabiliriz, bunu biliyorum. Adım adım gelişiyoruz" diye konuştu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.