Tamer Tuna: 'İki takımın da Süper Lig'de olması gerekiyor'

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Samsunspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından her iki tamımın da Süper Lig seviyesinde olduğunu aktardı.



Heyecanlı bir müsabaka geçtiğini anlatan Tuna, "İnşallah 2 takım da tekrar Süper Lig'de karşılaşır. İki çok önemli kulüp. Devre arasını sezon başı gibi geçirdik. Kadro yapılanması yaşadık. Birçok oyuncu gitti, birçok oyuncu geldi. Şehrimizden çok büyük destekler gördük. Geçmiş yönetimle göreve başladık. Birçok kriz dönemini de yaşadık. Bu süreci sağlıklı geçirdik. İki maçta 4 puan kazandık. İlk yarı çok başarılı olamasak da ikinci yarıda oyunu dengeledik. Buradan 1 puanla ayrılmak moral açısından önemli. Samsunspor, Süper lig oyuncularına sahip ve şampiyonluğa oynuyor. Çok güzel bir maç oldu. Bu 2 takımın da Süper Lig'de olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





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