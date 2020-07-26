Tahir Karapınar: 'Fenerbahçe'de iz bıraktığımı düşünüyorum'

Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"EMRE'YE HOCALIK YAPMAK ONURDU"



Emre Belözoğlu için konuşan Karapınar, "Beni çağırmayacaksınız sandım. Bu benim son maçım. Emre'nin vedası çok büyük onurdu. Veda etti ve teknik direktörü bendim. Böyle büyük bir futbolcuya hocalık yapmak onurdu. İnşallah, bundan sonra daha başarılı bir hayatı olur." dedi.



"İZ BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Fenerbahçe'de iz bıraktığına inandığını söyleyen deneyimli antrenör, "Çok zor bir dönemdi, pandemi dönemi. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Çok kutsal bir görev bana verilen. Onun için de onlara teşekkür ediyorum. Emre'ye teşekkür ediyorum. 8 haftayı düşündüğümüzde şanssızlıklar oldu. Rotasyonda oyuncumuz azdı. Bazı şanssız maçlar yaşadık. Lig bitti. Fenerbahçe'de son maçı kazandık. Büyük resme baktığımızda, ben de bir iz bıraktığıma inanıyorum. Fenerbahçe tarihinde, altyapıdan 6 oyuncunun çıktığı maç yoktur." ifadelerini kullandı.



"PRESTİJ İÇİN ÖNEMLİYDİ"



Basın toplantısında iyi mücadele ettiklerini ve inanarak maçı kazandıklarını dile getiren Karapınar, "Bu maç bizim prestijimiz açısından çok önemliydi. Alacağımız sonuç bizim dışımızda takımları da ilgilendiriyordu. Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istiyorduk. 6 genç oyuncu oynattık, bu konuda da mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"SON KARAR HEP BENİMDİ"



Salgın sürecinden sonra takıma geldiğini ve kalan bölümde iletişim halinde takımı yönettiklerini aktaran Karapınar, "Başkanımıza, yönetimimize ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana çok büyük bir onur verdiler. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak da büyük onur. Son karar her zaman benimdi, takımı iletişim halinde yönettik. Eksik oyuncularımız olmasa belki çok daha iyi yerde bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.



"KEŞKE EMRE DEVAM ETSE"



Karapınar, Emre'nin futbolu bırakıp bırakmadığına yönelik soruyu ise "Biz onu sezonun son maçı diye uğurlamak istedik, artık kararını kendisi verecek. Son kararını ailesiyle konuşarak verecek. Keşke devam etse diyorum." şeklinde yanıtladı.







