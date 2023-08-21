Szymanski: "Önemli olan 3 puan"

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Samsunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szymanski: 'Önemli olan 3 puan'
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21 Ağustos 2023 23:59
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Sebastian Szymanski, maçın ardından konuştu.

Szymanski, "Bizler açısından önemli bir zafer. Kolay bir maç olmadı. Zemin de zorlayıcıydı iki takım açısından. Dakikalar geçtikçe daha iyi oynamaya başladık. Ve günün sonunda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Polonyalı futbolcu ayrıca, "Takıma katıldığımdan beri iyi bir şekilde gittiğimizi düşünüyorum. Bugün de gol attığım için çok mutluyum ama bana göre takım olarak 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kimin gol attığından ziyade 3 puan almak çok daha önemli." diye konuştu.

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